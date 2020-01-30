Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde, Edirne ve Kırklareli dışında yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar 2 ila 4 derece azalacak.

Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Edirne ve Kırklareli dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi beklenirken yağışların sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esecek bölgede yağışların yer yer kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

