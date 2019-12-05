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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 08:49 | Son Güncelleme

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıkta önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, sabah İstanbul ve Kocaeli'nin kuzeyi ile Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan orta kuvvette , zaman zaman kuvvetli (30-40 km/sa) esmesi bekleniyor.

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çok bulutlu Marmara

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