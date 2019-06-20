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Marmara Bölgesi'nde sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 09:11 | Son Güncelleme

Bölgenin doğu kesimlerinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin doğu kesimlerinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanmazken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğu kesimlerinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bölgede yağışların öğleden itibaren Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta, yağış anında kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Sakarya çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara sağanak sakarya

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