HABER

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 10:26 | Son Güncelleme

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Bölgenin batı kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava öngörülürken akşam saatlerinden itibaren Edirne çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Akşam ve gece ise bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğuda hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

PARTNER Sigara tiryakisi adamın akciğeri görenleri şoke etti! Sigara tiryakisi adamın akciğeri görenleri şoke etti!
(Özel) Gelip görenler hayran kalıyor(Özel) Gelip görenler hayran kalıyor
Duruşma saatini kitap okuyarak bekliyorlarDuruşma saatini kitap okuyarak bekliyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Marmara sıcaklık

En Çok Okunan Haberler

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Bütçe Komisyonu'nda çok sert tartışma!

Bütçe Komisyonu'nda çok sert tartışma!

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu tepki göstermişti! O dizinin oyuncular olay çıkardı

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncular olay çıkardı

Atatürk’ün 'Yaşasın asker çocuğu' dediği Fatma Topal 89 yaşında o günü unutamıyor!

Şimdi 89 yaşında! O günü hayatı boyunca hiç unutmadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki!

Beyoğlu'nu karıştıran taciz iddiası! Mahalleli öldüresiye dövdü

Beyoğlu'nu karıştıran taciz iddiası! Mahalleli öldüresiye dövdü

Son dakika! Biri gri listede 4 terörist teslim oldu

Biri gri listede 4 terörist teslim oldu

Sarai Sierra’nın ölü olarak bulunduğu surlar için restore çalışmaları başladı!

ABD'li turist ölü bulunmuştu! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.