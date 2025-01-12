Marmara'da kar alarmı; İstanbul'un kapısına dayandı... Meteoroloji'den 13 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Akdeniz'in batı, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleri ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği; Trakya'nın kuzey, Marmara'nın güney ve batı, Antalya'nın doğu kesimleri ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, Hakkari çevrelerinde hafif kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON BEKLENİYOR

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

KAR YAĞIŞI İSTANBUL'A YAKLAŞTI

Meteoroloji Edirne ve Tekirdağ için kar yağışı uyarısında bulundu. Yağışların bugün başlaması beklenirken kar, İstanbul'un sınırlarına yaklaştı. Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse "Ocak ayının ilk haftası yağmur beklemiyoruz. Yılbaşının ilk günlerinde yağışlı hava beklemiyoruz ama 7'sinden itibaren Balkanlardan gelen soğuk hava ile yağışlara yeniden kavuşacağız. Bizim beklentimiz bu sene Ocak ortasından Şubat sonuna kadar yaklaşık 15 günlük kar yağışı alacağımız yönünde." ifadelerini kullanmıştı.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da bu hafta için kar yağışı beklenmezken, dün başlayan yağışların perşembe gününe kadar devam edeceği bekleniyor. Hava sıcaklığının ise 10 derecenin altında olması bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN 13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü pazartesi gününe 13 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Uyarı yapılan iller arasında; Aydın, Bursa, Edirne, İzmir, Kocaeli, Muğla, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Manisa ve Tekirdağ bulunuyor.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.