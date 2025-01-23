HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Marmara'da korkutan görüntü! Tehlike çanları çalıyor, müsilaj görüntüsü farklı illerden geldi

Marmara'da korkutan görüntü! Tehlike çanları çalıyor, müsilaj görüntüsü farklı illerden geldi

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
23.01.2025 19:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara'da müsilaj alarmı! Marmara Denizi’nde tekrar görülmeye başlanan müsilaj görüntüsü korkuttu. Gemlik Körfezi’nde görünen manzara tehlike çanlarının çaldığını gösterdi. Müsilaj tabakaları, rüzgarın etkisiyle kıyı kesimlerinde yer yer birikti. Müsilaj, Çanakkale Boğaz'ında da görüntülendi.

Marmara'da korkutan görüntü! Tehlike çanları çalıyor, müsilaj görüntüsü farklı illerden geldi

Halk arasında 'deniz salyası' olarak bilinen müsilaj, 2021 yılında Marmara Denizi'ni etkisi altına alarak büyük tehdit oluşturmuştu. Marmara Denizi’nde müsilaj tehdidinin tekrar ortaya çıkması üzerine gelen görüntüler herkesi korkuttu.

GEMLİK KÖRFEZİNDE GÖRÜNTÜLENDİ!

Gemlik Körfezi'nde müsilajın yeniden deniz yüzeyine çıkmaya başladığı görüntülendi. Müsilaj tabakaları, rüzgarın etkisiyle kıyı kesimlerinde yer yer birikiyor.

ÇANAKKALE'DE ENDİŞEYE YOL AÇTI!

Screenshot_1

Çanakkale Boğaz'ında görüntülenen müsilaj da korkuttu. Çanakkale Boğazı'nda bazı bölgelerde tekrar görülmeye başlayan müsilajın (deniz salyası) artış göstermesi endişeye yol açtı.

Çanakkale Boğazı'nda tekrar görülen ve artış göstermeye başlayan müsilaj, bölgedeki deniz yaşamını olumsuz yönde etkilemesi konusunda endişeyi de beraberinde getirdi.

WhatsApp Image 2025-01-23 at 19.13.30 (1)

Müsilaj tehdidi, sadece denizin ekosistemini değil, aynı zamanda bölgesel ekonomiyi ve insan sağlığını da tehlikeye atıyor.

WhatsApp Image 2025-01-23 at 19.13.29

Anahtar Kelimeler:
Marmara Denizi Müsilaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'den skandal gece! Gazeteciye yumruk attı, tehditler savurdu! "Sizi mahvedeceğim"

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'den skandal gece! Gazeteciye yumruk attı, tehditler savurdu! "Sizi mahvedeceğim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yeni bir müessese' diyerek duyurdu! Sadece hukuk mezunları alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yeni bir müessese' diyerek duyurdu! Sadece hukuk mezunları alınacak

Gerekçeli karar: 'Kurtarma imkanları varken ölmesine rıza gösterdiler'

Gerekçeli karar: 'Kurtarma imkanları varken ölmesine rıza gösterdiler'

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 canımızı kaybettik! Yangın merdivenleriyle ilgili akılalmaz gerçek... İlk defa ortaya çıktı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 canımızı kaybettik! Yangın merdivenleriyle ilgili akılalmaz gerçek... İlk defa ortaya çıktı

Ukrayna savaşı sona mı eriyor? Trump'ın çağrısına Rusya'dan yanıt

Ukrayna savaşı sona mı eriyor? Trump'ın çağrısına Rusya'dan yanıt

Erdoğan tek tek duyurdu: Cezalar artacak...

Erdoğan tek tek duyurdu: Cezalar artacak...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.