Marmara'da korkutan görüntü! Tehlike çanları çalıyor, müsilaj görüntüsü farklı illerden geldi

Halk arasında 'deniz salyası' olarak bilinen müsilaj, 2021 yılında Marmara Denizi'ni etkisi altına alarak büyük tehdit oluşturmuştu. Marmara Denizi’nde müsilaj tehdidinin tekrar ortaya çıkması üzerine gelen görüntüler herkesi korkuttu.

GEMLİK KÖRFEZİNDE GÖRÜNTÜLENDİ!

Gemlik Körfezi'nde müsilajın yeniden deniz yüzeyine çıkmaya başladığı görüntülendi. Müsilaj tabakaları, rüzgarın etkisiyle kıyı kesimlerinde yer yer birikiyor.

Marmara'da müsilaj alarmı! Gemlik Körfezi'nde durum çok kötü. Önlem alınmazsa başımıza büyük bela olacak... pic.twitter.com/ebSGtUeEWv — Hava Forum (@HavaForum) January 23, 2025

ÇANAKKALE'DE ENDİŞEYE YOL AÇTI!

Çanakkale Boğaz'ında görüntülenen müsilaj da korkuttu. Çanakkale Boğazı'nda bazı bölgelerde tekrar görülmeye başlayan müsilajın (deniz salyası) artış göstermesi endişeye yol açtı.

Çanakkale Boğazı'nda tekrar görülen ve artış göstermeye başlayan müsilaj, bölgedeki deniz yaşamını olumsuz yönde etkilemesi konusunda endişeyi de beraberinde getirdi.

Müsilaj tehdidi, sadece denizin ekosistemini değil, aynı zamanda bölgesel ekonomiyi ve insan sağlığını da tehlikeye atıyor.