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  4. Marmara'da müsilaj kabusu devam ediyor: Artık balıktan daha fazla

Marmara'da müsilaj kabusu devam ediyor: Artık balıktan daha fazla

20.01.2025 12:04
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
20.01.2025 12:04
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Marmara Denizi'nin bir türlü kurtulamadığı müsilaj sorunu devam ediyor. Marmara Ereğlisi açıklarında denize ağ atan balıkçılar, bekledikleri balık yerine ağlarını müsilajla dolu halde buldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çevre kirliliği nedeniyle oluştuğu tespit edilen müsilaj, Marmara Denizi'nde yeniden etkisini göstermeye başladı. Marmara Ereğlisi'nde balık avlamak için denize açılan balıkçılar, radarlarında tespit ettikleri balık sürüsü üzerine ağlarını bıraktı. Ancak ağları topladıklarında karşılaştıkları manzara şaşkınlık yarattı. Ağlar, balık yerine yoğun miktarda müsilaj doluydu. O anlar balıkçılar tarafından kaydedildi.

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"MÜSİLAJ YOĞUN MİKTARDA"

İstanbul Çevre Konseyi Başkanı Zafer Murat Çetintaş, yaşananlarla ilgili şunları söyledi: “Balıkçılarımızla Marmara Ereğlisi açıklarında denize açıldık. Radar balık gösterdiğinde ağlar bırakıldı. Ancak ağları çekerken makineler zorlanmaya başladı. Sonuç olarak, ağların içinde yoğun miktarda müsilaj vardı." dedi.

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"BALIKÇILARIMIZI ZOR GÜNLER BEKLİYOR"

Sözlerine denize atılan atıklara dikkat çekerek devam eden Çetintaş, "Bu durum, Marmara kıyılarında ekmek parası için mücadele eden balıkçılarımızı oldukça zor günler beklediğine işaret ediyor. Maalesef, milyonlarca insanın biyolojik arıtma yapılmadan denize bıraktığı atıklar bu sorunu daha da büyütüyor.” ifadelerini kullandı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Marmara Denizi Marmara Marmaraereğlisi Müsilaj
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