Marmara'da müsilaj kabusu devam ediyor: Artık balıktan daha fazla

Çevre kirliliği nedeniyle oluştuğu tespit edilen müsilaj, Marmara Denizi'nde yeniden etkisini göstermeye başladı. Marmara Ereğlisi'nde balık avlamak için denize açılan balıkçılar, radarlarında tespit ettikleri balık sürüsü üzerine ağlarını bıraktı. Ancak ağları topladıklarında karşılaştıkları manzara şaşkınlık yarattı. Ağlar, balık yerine yoğun miktarda müsilaj doluydu. O anlar balıkçılar tarafından kaydedildi.

"MÜSİLAJ YOĞUN MİKTARDA"

İstanbul Çevre Konseyi Başkanı Zafer Murat Çetintaş, yaşananlarla ilgili şunları söyledi: “Balıkçılarımızla Marmara Ereğlisi açıklarında denize açıldık. Radar balık gösterdiğinde ağlar bırakıldı. Ancak ağları çekerken makineler zorlanmaya başladı. Sonuç olarak, ağların içinde yoğun miktarda müsilaj vardı." dedi.

"BALIKÇILARIMIZI ZOR GÜNLER BEKLİYOR"

Sözlerine denize atılan atıklara dikkat çekerek devam eden Çetintaş, "Bu durum, Marmara kıyılarında ekmek parası için mücadele eden balıkçılarımızı oldukça zor günler beklediğine işaret ediyor. Maalesef, milyonlarca insanın biyolojik arıtma yapılmadan denize bıraktığı atıklar bu sorunu daha da büyütüyor.” ifadelerini kullandı.

(İHA)