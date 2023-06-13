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Marmara'daki barajlarda durum içler acısı! Kritik soru: "İstanbul yazı çıkarabilecek mi?"

13.06.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara'da kış ve ilkbaharda yağışlar beklenen düzeyde olmadı. Yurdun geri kalanındaki barajlarda doluluk oranları ekstrem seviyelere çıksa da İstanbul barajlarındaki doluluk oranları yüzde 50'nin altında kaldı. Peki İstanbul'u nasıl bir yaz bekliyor? Bünyamin Sürmeli anlattı. İşte bütün detaylar...

Marmara'daki barajlarda durum içler acısı! Kritik soru: "İstanbul yazı çıkarabilecek mi?"

Son 9 yılın en kurak Haziran ayı yaşanırken İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 46,88 olarak ölçüldü. Ne yağan kar miktarı ne de yağışlar barajlara yansıyabildi. İski verilerine göre geçen yıl aynı tarihte barajlardaki doluluk oranı yüzde 77,14'tü. Bünyamin Sürmeli kuraklık konusunda önemli uyarılarda bulundu.

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SON 2 HAFTADA DOLULUK ORANI YÜZDE 2 CİVARINDA DÜŞTÜ

Kış aylarında yağışlar İstanbul'da beklenen ortalamada gerçekleşmezken bahar aylarında ise yağışlar geç geldi fakat barajları doldurmaya yetmedi.

Geçtiğimiz 14 günde barajlardaki doluluk oranı yüzde 2 civarında bir düşüş yaşadı. Geçen yıl bu zamanlarda barajlarda 670 milyon metreküp su varken bu yıl 470 milyon metreküpe geriledi.

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İSTANBUL'UN KADERİ BAHAR YAĞIŞLARINA BAĞLI!

İlkbahar ve kış aylarındaki yağışlar Ege'de, İç Anadolu'da, Karadeniz'de ve Akdeniz'in iç kesimlerinde ortalamanın çok üstünde bir baraj doluluk oranı sağladı. Fakat Marmara bu sürede diğer bölgelere oldukça az yağış alarak kurak bir dönem geçirdi.

Bünyamin Sürmeli yaptığı değerlendirmede sonbahar aylarının barajlarımız için oldukça kritik olduğunu vurgulayarak, "Mevcut baraj doluluk oranlarımız ancak yazın sonuna kadar yetecek. Bu yüzden önümüzdeki sonbahar ayları bizim için çok önemli" dedi.

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İlkbahar ve kış aylarındaki yağışlardan ancak yüzde 15'lik bir katkı alabildiğimizi ifade eden Bünyamin Sürmeli yaptığı açıklamada, "Bahar yağışları barajları doldurabilen bir yağış tipi değil. Ayrıca barajlarımız çok boştu ve bunun üzerine gelen bahar yağışları bize ancak baraj doluluk oranlarını yüzde 15 kadar yukarıya taşıyabildi" ifadelerini kullandı.

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SÜRMELİ'DEN TASARRUF UYARISI

Bünyamin Sürmeli acil bir şekilde su yönetiminde mühendislik çalışmalarının yapılması gerektiğini ifade ederek, "Artık coğrafyamızın gerçeklerini kabul etmek lazım. Evlerde yapılacak tasarruf çok önemli. Tavan seviyede tasarruflu davranılması gerekiyor" dedi.

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İstanbul Bünyamin Sürmeli

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