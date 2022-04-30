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Marmara'daki deprem sonrası korkutan açıklama! Prof. Dr. Haluk Özener: Nüfusun yüzde 95'i...

30.04.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Marmara Denizi'nde meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki deprem, her zaman olduğu gibi yine akıllara olası büyük depremi getirdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Pınar, ciddi uyarılarda bulundu. Nüfusun çok büyük bir kısmının tehlike altında olduğunu belirten uzmanlar, tarihte, Marmara'da yaşanan en büyük depremin ise "küçük kıyamet" olarak adlandırıldığını ifade etti.

Marmara'daki deprem sonrası korkutan açıklama! Prof. Dr. Haluk Özener: Nüfusun yüzde 95'i...

Marmara Denizi'nde sabah saat 06.35'te, 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir merkezli deprem sonrası akıllara yine olası büyük deprem geldi. Olacağına kesin gözüyle bakılan ancak zamanı bilinmeyen deprem, her sarsıntıda akıllara gelirken, konuya ilişkin Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ve öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Pınar, CNN Türk'te katıldığı canlı gazeteci Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

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"NÜFUSUN YÜZDE 95'İ TEHLİKE ALTINDA"

Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunun bir kez daha altını çizen Prof. Dr. Haluk Özener, Türkiye'nin yüzde 92'si, nüfusumuzun ise yüzde 95'inin tehlike altında olduğunu söyledi.

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"MISIR'DAN BİLE HİSSEDİLDİ"

Marmara Bölgesi'nde yaşanan en büyük depreme ilişkin de bilgi veren Prof. Dr. Özener 1509 yılında meydana gelen depremin şiddetinin 8 civarında olduğunu söyledi. Mısır'dan bile hissedildiğini belirtilen depremin "küçük kıyamet" olarak adlandırıldığını da ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi
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