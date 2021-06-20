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  4. Marmara'dan ne kadar deniz salyası (müsilaj) temizlendi? Bakan Kurum açıklandı

Marmara'dan ne kadar deniz salyası (müsilaj) temizlendi? Bakan Kurum açıklandı

20.06.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde devam eden deniz salyası (müsilaj) temizleme çalışmalarıyla ilgili olarak "12'nci günün sonunda 353 metreküp müsilajla birlikte toplam 4 bin 555 metreküp temizleyerek bertarafa gönderdik" açıklamasını yaptı.

Marmara'dan ne kadar deniz salyası (müsilaj) temizlendi? Bakan Kurum açıklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında başlatılan temizlik seferberliğinde gelinen duruma ilişkin sosyal medyadaki hesabından açıklama yaptı.

"TOPLAM 4 BİN 555 METREKÜP MÜSİLAJ TEMİZLENDİ"

Bakan Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizin 12'nci gününde 278 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. 12'nci günün sonunda 353 metreküp müsilajla birlikte toplam 4 bin 555 metreküp temizleyerek bertarafa gönderdik. 19 Haziran itibarıyla illerimizde; İstanbul 1584 metreküp, Kocaeli 326 metreküp, Bursa 133 metreküp, Tekirdağ 153 metreküp, Balıkesir 466 metreküp, Çanakkale 378 metreküp, Yalova 1515 metreküp müsilajı Marmara Denizi'mizden temizledik" dedi.

Bakan Kurum, 12'nci gün itibariyle 4 bin 647 denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kurallara aykırı davranan 14 işletmeye faaliyetten men cezası uyguladık. Marmara Denizi'mizi, sahada gece gündüz sürdürdüğümüz çalışmalarımızla hep birlikte temizliyoruz. Marmara Denizi'mizi, deniz canlılarımızın evlerini, duru ve berrak haline döndürüyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

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