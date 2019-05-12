MARMARA DENİZİ KIYILARINDAKİ TURUNCU RENK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

MARMARA Denizi'nin Tekirdağ sahillerininin turuncu renge boyanması Türk Hava Kurumu (THK) Tekirdağ Sportif Havacılık Külubü eğitmeni Kadir Aksoy tarafından yamaç paraşütüyle uçarken havadan görüntülendi.

THK Tekirdağ Sportif Havacılık Külubü eğitmeni Kadir Aksoy, hafta sonlarında doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan, Şarköy ilçesi Uçmakdere ve Ganos Tepesi'nden adrenalin sporu severleri yamaç paraşütü ile uçuşlar yaptırıyor. Aksoy, bugün yaptığı uçuşta Marmara Denizi sahil boyunun turuncu renge dönüştüğünü görünce bu anları görüntüledi. Aksoy, Uçmakdere bölgesinden sürekli uçtuğunu belirterek, "İlginç bir görsel oluşturun böyle bir manzaraya karşı kayıtsız kalamadım ve görüntüledim. Ne olduğu konusunda bir bilgim yok. Bu durum sahil boyunca devam ediyor" diye konuştu.

'MARMARA BİZE YÜZÜNÜ KIZARTIYOR

Marmara Denizi'nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmezi (MAREM) Projesi lideri hidrobiyolog Levent Artüz, turuncu görüntünün 'Red Tide' (Kırmızı gelgit) olarak adlandırılan bir reaksiyon olayı olduğunu ve yılda birkaç kez tekrarladığınısöyledi. Artüz. 1980'lerden

sonra hayatımıza giren bu olgunun, kirliliğin en direk bir göstergesi olduğunu ifade ederek, "Marmara Denizi artık bize yüzünü kızartıyor" dedi.

RED TİDE (KIRMIZI GELGİT) NEDİR?

Bu biyolojik oluşum, genellikle ilkbahar ayları sonu veya yaz aylarında sıcak sularda görülüyor. Çoğunlukla bazı canlı türlerinin zaman zaman oluşturduğu sürüler tarafından oluşturuluyor. Bu sürüler bulundukları suya kırmızı bir renk veren ve zaman zaman öldürücü bir etkiye de sahip olan toksin salgılıyorlar. Bu toksinlerin yoğunluğuna göre su renk değiştiriyor.

Görüntü Dökümü

Tandem uçuş yapan eğitmen ve sporcunun havadaki görüntüsü

-Yamaç paraşütü ile uçarken kıyıdaki turuncu rengin izlemeleri

-Şarköy kıyıları boyunca denizi kaplayan turuncu renk

-Detay görüntüler

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)-

