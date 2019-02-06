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Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem (Kandilli Rasathanesi-AFAD Son Depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 22:52 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre merkez üssü Marmara Denizi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem (Kandilli Rasathanesi-AFAD Son Depremler)

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi.

Rasathaneden alınan bilgiye göre saat 22.36'da merkez üssü Marmara Denizi olan bir deprem kaydedildi. Yerin 17.6 kilometre altında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçüldü.

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deprem Marmara Denizi Son Depremler

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