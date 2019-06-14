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Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 18:26 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Marmara Denizi'nde saat 18:11'de 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem!

Marmara Denizi'nde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Richter ölçeğine göre 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18.11'de Yalova Çınarcık açıklarında Richter ölçeğine göre 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MERKEZ ÜSSÜ YALOVA ÇINARCIK

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Yalova Çınarcık olarak tespit edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Marmara Denizi'nin doğusu olarak açıkladı. derinliğini ise 4.5 kilometre olarak kaydetti.

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Son Depremler Marmara Denizi deprem

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