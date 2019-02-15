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Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 19:25 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte Kandilli Rasathanesi verilerine göre Türkiye'de meydana gelen son depremler...

Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Saat 19.14'te merkez üssü Marmara Denizi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

İŞTE SON DEPREMLER

MARMARA

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Aynen az önce hissedilir derecede sallandık.Bu aralar sık olmaya başladı. Umarım şiddetini arttırmaz.
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