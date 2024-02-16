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Marmara Denizi'nde batan geminin son görüntüleri ortaya çıktı! Mürettebatın o sözleri yürekleri sızlattı: 'Allah'ım sen yardım et'

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
16.02.2024 20:04 | Son Güncelleme:
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Marmara Denizi'nde batan kargo gemisindeki 6 kişilik mürettebatı arama çalışmaları sürerken, batma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir mürettebatın, geminin batmasından kısa süre önce çektiği görüntüleri ailesine gönderdiği ortaya çıktı. Geminin dalgalarla mücadele ettiği anları kaydeden mürettebatın "Allah'ım sen yardım et" sözleri ise yürekleri sızlattı.

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin 6 kişilik mürettebatı için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Geminin batmadan önce çekilen bir görüntü de ortaya çıktı. Görüntüyü gemideki 6 mürettebattan birinin olaydan dakikalar önce çektiği ve ailesine gönderdiği ortaya çıktı.

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Kayıp gemicinin "Allah'ım sen yardım et" sözleri ise yürekleri sızlattı.

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9 GEMİ, 2 UÇAK VE HELİKOPTERLE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kıyıya gelerek sahilde bekleyen mürettebat yakınlarıyla görüşen Bursa Valisi Mahmut Demirtaş gazetecilere, kriz merkezindeki görevlilerle batığın bulunduğu bölgeye gittiklerini söyledi. Personelden çalışmalarla ilgili bilgi aldığını belirten Demirtaş, 9 gemi, 2 uçak, helikopter ve yaklaşık 500 personelin fedakarca çalıştıklarına tanık olduklarını anlattı.

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Vali Demirtaş, bir gazetecinin "Görüntüleme cihazlarıyla kayıp mürettebatın yeri tespit edilebildi mi?" sorusu üzerine, "Görüntüleme cihazlarıyla dün geceden itibaren çalışmalar başladı ama tabii hepsi gemide mi, değil mi? Dalgıçlarımız aşağı indikten sonra tespitini yapabileceğiz. Şu an bunu söylemek erken olur." ifadelerini kullandı. Demirtaş, dalışın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerince gerçekleşeceğini dile getirdi.

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51 METRE DERİNLİKTE TESPİT EDİLDİ

Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde oluşturulan kriz merkezinden çalışmaların koordinesi sağlanırken, 6 mürettebatın, denizin 51 metre derinliğinde tespit edilerek görüntülenen 'BATUHAN A' isimli gemide olduğunun tahmin edildiği kaydedildi.

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GEMİNİN BATMA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere hareket eden "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle dün saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı. "Batuhan A"nın 6 kişilik mürettebatı için çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, geminin battığı bölgede boş can salı bulunmuştu.

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1300 ton yük kapasiteli ticari geminin, 1250 tonluk normal yük ile seyir halindeyken batmasının nedeni de araştırılıyor. Gemide taşınan mermer tozunun üzerinin kapatıldığı brandanın sabitlenmediği ve fırtına nedeniyle bir kısmının havalanarak yükün üzerine deniz suyunu taşıdığı, aynı zamanda yağışın, üzeri açılan mermer tozuna direkt temasıyla, yükün artan ağırlığının geminin dengesini bozduğu belirtiliyor. Böylece ağırlığı artarak dengesi bozulan geminin, yan yatıp su almaya başlayarak battığı ihtimali üzerinde duruluyor.


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Anahtar Kelimeler:
Marmara Denizi gemi
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