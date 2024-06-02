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  4. Marmara Denizi'nde endişelendiren görüntü! Müsilaj geri mi dönüyor?

Marmara Denizi'nde endişelendiren görüntü! Müsilaj geri mi dönüyor?

02.06.2024 18:05
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'Müsilaj' bir dönem Türkiye'nin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Son olarak Gemlik Körfezi’nde ortaya çıkan manzara endişe yarattı. Marmara Denizi'nin üstünde oluşan görüntüler, vatandaşlar arasında "müsilaj geri mi dönüyor?" sorularını akla getirdi.

Marmara Denizi'nde endişelendiren görüntü! Müsilaj geri mi dönüyor?

Türkiye, bir dönem Marmara Denizi'nde yoğun olarak görülen müsilaj sorununu günlerce konuşmuştu. Deniz yaşamı hakkında birçok endişenin dile getirildiği bu süreçte; müsilaj kadar müsilajın deniz ekosistemine zararı, müsilaja karşı alınabilecek önlemler ve müsilajın temizlenmesi gibi çeşitli konular da uzun süre tartışılmıştı. Son olarak Gemlik Körfezi’nde ortaya çıkan manzara, "müsilaj geri mi dönüyor?" endişesi oluşturdu.

"MÜSİLAJ GERİ Mİ DÖNÜYOR?" SORUSU AKLA GELDİ

Sabah saatlerinde Marmara Denizi'nin üstünde oluşan görüntüler vatandaşlar arasında "müsilaj geri mi dönüyor?" sorularını akla getirdi. Geçmiş yıllarda meydana gelen görüntünün tekrar oluşacağına dair korkular vatandaşlar tarafından dile getirildi.

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İSTANBUL'DA SICAKLIĞIN ARTIŞIYLA DENİZDEKİ ALG YOĞUNLUĞU

Öte yandan, hava sıcaklığının artışıyla birlikte dün İstanbul Büyükçekmece'de denizdeki alg yoğunluğu ise dikkati çekti.

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Bazı bölgelerde deniz renginin kızıla ve sarıya döndüğü görülürken renk değişimi dronla da görüntülendi.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, Büyükçekmece'de deniz renginin değişmesinin, lokal bir artık girdisinden kaynaklı olabileceğini söyledi.

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Prof. Albay, su sıcaklığının artışıyla birlikte kirlilik kaynakları (azot, fosfor gibi besin tuzları) birleşince alg artışının yaşandığını kaydetti.

Tekne sahibi Murat Kömürcü, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını, görüntünün endişe verici olduğunu dile getirdi. (İHA-AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Marmara Denizi Büyükçekmece yosun Müsilaj
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