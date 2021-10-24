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Marmara Denizi'nde iki gemi çarpıştı

24.10.2021 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri sevk edildi.

Marmara Denizi'nde iki gemi çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 06.00 sıralarında Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi açıklarında Panama bayraklı 300 metre boyundaki ‘Benitamou’ isimli dökme yük gemisi ile Barbados bayraklı 172 metre boyundaki ‘BC Vanessa’ isimli dökme yük gemisi henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Gemi kaptanları durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bildirdi.

KIYI EMNİYETİ EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazanın meydana geldiği bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait; ‘Nazım TUR’, ‘Kurtarma 4’, ‘Kurtarma 15’ römorkörleri ile ‘KEGM-9’ ve ‘Seren-2’ botları sevk edildi.

Kazayla ilgili incelemeler sürerken, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve çevre kirliliğine de rastlanmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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