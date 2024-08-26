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  4. Marmara Denizi'nde kano ile açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Marmara Denizi'nde kano ile açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

26.08.2024 21:59
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Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan 2 kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik, deniz polisi ve AFAD ekipleri katılıyor.

Marmara Denizi'nde kano ile açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Hüseyin Piner (33) ve Yücel Coşkun (28), Dereağzı mevkisinden önceki gün iki kişilik kanoyla denize açıldı. Bozburun mevkisine doğru ilerleyen iki arkadaş, Tavşantepe bölgesinde kayboldu.

Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin hem havadan hem de denizden arama kurtarma çalışması başlattığı Hüseyin Piner ve Yücel Coşkun'un son olarak Sahil Güvenlik yetkilileriyle telefonla görüşüp yardım istediği öğrenildi.

KANO BOŞ BULUNDU

Kısa bir süre sonra sinyal alınan bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri kanonun boş olduğunu tespit etti.

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İki arkadaşın dengelerini kaybedip alabora oldukları ya da sahile yüzerek geçebileceklerini düşünüp kanoyu terk etmiş olabilecekleri değerlendiriliyor.

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Arama kurtarma çalışmaları, 3 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri,1 Sahil Güvenlik Dalış Timi, 1 Deniz Polisi, 1 Deniz Polis Dalış Timi, 6 AFAD lastik botu, STK'lar ve kara araçlar ile birlikte 20 unsur ve 79 personel ile devam ediyor. (İHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yalova kano
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