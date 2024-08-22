Marmara Denizi'nde korku dolu anlar! Küçük çocuk deniz simidiyle yüzlerce metre sürüklendi

Alınan bilgiye göre, Hersek Plajında deniz simidiyle yüzden çocuk sahilden yaklaşık 700 metre uzaklaştı. Çocuk deniz ortasında korku dolu anlar yaşadı.

CANKURTARANLAR SON ANDA YETİŞTİ

Yaşanan olay üzerine Hersek Plajı’nda görev yapan cankurtaran ekipleri tekne ile çocuğun yanına gitti. Ekipler çocuğu önce tekneye aldı sonrasında da kıyıya çıkararak ailesine teslim etti.

Yaşanan olay sonrası cankurtaran ekipleri rip akıntılarına dikkat edilmesi gerektiğini ve çocukların aile bireyleri olmadan denizde tek başlarına bırakılmaması gerektiğini aktardı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır