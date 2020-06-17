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  4. Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Renk değiştirdi

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Renk değiştirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2020 11:40 | Son Güncelleme

Bursa'nın Mudanya sahilinde denizin renk değiştirmesi görenleri endişelendirdi. Marmara Denizi'ne kıyısı olan kentte renk değişimiyle birlikte çevreye yayılan koku bölge sakinlerini tedirgin etti. Uzmanlar, konu ile ilgili açıklama yaptı. Bakın sebebi neymiş...

Havaların ısınmasıyla birlikte denizlerde görülen suyun kahverengi hali vatandaşı tedirgin ve rahatsız etse de bu durumun plankton olarak adlandırılan deniz canlılarından kaynaklandığını biliniyor. Uzmanlar bu durumun korkulacak bir şey olmadığını ve yaz aylarında dönem dönem görülebileceğine dikkat çekiyor.

MEVSİMSEL DEĞİŞİM YAŞANIYOR

Denizlerde mevsimsel değişikliklerin yaşanabileceğini belirten uzmanlar, doğada olduğu gibi yaz aylarında denizde de değişimler başladığına dikkat çekiyor.

DENİZ, 4 FARKLI RENGE BÜRÜNÜYOR

Plankton adı verilen bazı canlılarda da patlamaya bağlı olarak çoğalmalar yaşanabileceğini işaret eden uzmanlar, bu durum denizlerin rengini kırmızı, yeşil, kahverengi, turuncu yapabildiğini söylüyor.

Mudanya sahilinde de denizlerin kenarının kahverengine boyanması ve yaydığı koku bölgede yaşayan vatandaşları rahatsız etti. Çok sayıda gelen ihbarlar üzerine Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler bölgede inceleme yaptı.
Bazı vatandaşlarda bu durumun dönem dönem yaşandığını ifade ederken, kimileri ise bunun bir nevi havyar olduğunu iddia etti. (DHA)

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