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Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Uzmanlardan açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2020 14:20 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde denizin turuncuya boyanması görenleri şaşırttı. Uzmanlar, korku ve telaşa mahal verecek bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Süleymanpaşa sahili turuncu renge boyandı. Sahilde turuncu rengi gören bazı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı vatandaşlar da cep telefonları ile fotoğraf çekti.

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Uzmanlardan açıklama

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Turuncu renk merak konusu olurken, her yıl bu tarihlerde denizde planktonlar nedeniyle turuncu rengin oluştuğu ifade edildi.

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Uzmanlar ise, “İlkbahar ve yaz mevsiminde bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanış başlar. Bazı canlılar bu uyanıştan nasibini alarak çoğalır. Plankton denilen biyolojik canlı, çoğalma sırasında kendi içerisinde patlama yaşar. Bu patlamaya bağlı olarak da planktonun türüne göre deniz turuncu, kahverengi, yeşil ve kırmızı renklerine boyanır. Planktonun aşırı biçimde çoğalmasına bağlı kıyı şeridi boyunca renkler oluşur. Çünkü bu canlının içerisinde renk hücreleri vardır. Bu renklenme Tekirdağ’ın Şarköy ve Hoşköy sahillerinden başlayıp, oradan itibaren kıyı şeridinden Marmara’nın içlerine doğru gider. Bu canlıya diğer adıyla ’noctiluca’ denilir” açıklamasını yaptı.

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Açıklamada, “Denizde yaşanan renk değişiminde korkuya ve telaşa mahal verecek bir durum söz konusu değildir. Bu canlı iki tane kamçısı olan tek hücreli bir biyolojik canlıdır. Dış görünüş olarak deniz anasına benzetilir ama deniz anasından farklıdır. Türkiye’nin tüm kıyılarında bulunur. Buna doğal bir ekolojik olay diyebiliriz. Bu geçici bir olaydır. Telaşa mahal verecek bir evsel, kentsel veya endüstriyel atıkların oluşturduğu kirlilik değildir” ifadelerine yer verildi.

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