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Marmara Denizi'nde tedirgin eden görüntü! Uzmanı uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 11:16 | Son Güncelleme

Marmara Denizi'nde denizanası sayısındaki artış dikkat çekti. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Şirin, denizdeki denizanası sayısındaki çokluğun normal olduğunu, endişeye gerek olmadığını söylerken denizanalarına dokunulmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Marmara Denizi'nde tedirgin eden görüntü! Uzmanı uyardı

Tekirdağ Süleymanpaşa kıyı şeridinde yürüyen vatandaşlar deniz yüzeyini kaplayan denizanalarıyla karşılaştı. Bazı vatandaşlar bu durumu cep telefonu kameraları ile kaydetti.

'ENDİŞEYE GEREK YOK'

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Şirin, gazetecilere yaptığı açıklamada, denizdeki denizanası sayısındaki çokluğun normal olduğunu, endişeye gerek olmadığını söyledi.
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Bu durumların küresel iklim değişikliklerine ve mevsim sürelerinin uzamasına bağlı olduğunu ifade eden Şirin, "Endişeye gerek yok. Bulunduğumuz yıl dünyanın son yüzyıldaki yaşadığı ortalama değerler bakımından en sıcak yaz mevsimlerinden biriydi. Deniz suyu sıcaklığının halen yüksek seyretmesi plankton artışını tetiklemektedir. Bu da mevsimsel hareketliliği olan denizanası türleri için uygun besin ortamı oluşturmaktadır. Bu durum aslında normalde her yıl olan olayların şiddetli veya oldukça zayıf yani uçlara kayarak yaşamımıza girdiğinin başka bir kanıtıdır." diye konuştu.

Şirin, denizanalarına dokunulmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA-İHA


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