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Marmara Denizi'ndeki müsilajı (deniz salyası) için harekete geçildi! 5 yıl sürecek proje

02.06.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da üniversitelerle ortak çalışmaya girdi. Bunu çözeceğiz. Bunu İBB'nin eline bırakamayız." dediği Marmara Denizi'ndeki müsilajla (deniz salyası) ilgili harekete geçildi. Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü, 5 yıllık bir proje hazırladı. "Ne yazık ki tahminlerimiz doğru çıktı" diyen Enstitü müdürü Erdinç Veske, umutlu olduklarını belirterek "Marmara'nın çok daha iyi bir hale gelmesini sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi'ndeki müsilajı (deniz salyası) için harekete geçildi! 5 yıl sürecek proje

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Su Ürünleri Bölümü, Marmara Denizi'nde son dönemde birçok bölgede yayılan müsilajın (deniz salyası) etkilerini inceliyor. 5 yıl sürmesi planlanan proje hakkında bilgi veren Enstitü müdürü Erdinç Veske, ''2019 yılında yaptığımız bir çalışmada müsilajın geleceğini gördük, ne yazık ki tahminlerimiz de doğru çıktı ve bu durumlara geldik. Proje sonunda inşallah müsilaja sebep olan tüm etkileri ortaya koyup, uzun vadede geliştirebilirsek bir erken uyarı sistemiyle sebep olan tüm etkileri iyileştirip müsilaj oluşumunu bir daha görmeyiz'' dedi.

Enstitü müdürü Erdinç Veske koordinesinde yürütülen ve 5 yıl sürmesi planlanan proje hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Su Ürünleri Bölüm Başkanı Alpaslan Kara, müsilajın pek çok zincirleme etkiden meydana geldiğini söyledi.

Üniversitelerden alanlarında uzmanlaşmış bilim insanlarıyla çalıştıklarını belirten Kara, "İstanbul Üniversitesinden çok değerli hocamız Doç. Dr. Ahsen Yüksek ve Doç. Dr. Nazlı Demirel ile Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Hijran Yavuzcan projemizde etkin bir şekilde görev yapmakta. Hem verilerin elde edilmesi hem de değerlendirilmesinde beraber çalışıyoruz." dedi.

Kara, "Müsilajın minimumda kalması için neler yapmalıyız? Ne gibi önlemler almalıyız?" sorularına cevap bulmayı, öneriler ortaya koymayı amaçladıklarını anlattı.

Müsilajın ortaya çıkmasında ekosistemde yaşayan canlıların dengesinin bozulmasından sanayi ve evsel atıklara kadar çevreyi etkileyen pek çok dinamik olduğunu dile getiren Kara, bu konuda bütün paydaşlarla önleyici tedbirler alınması gerektiğini ifade etti.

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ERKEN UYARI SİSTEMİ KURMAYI HEDEFLİYORLAR

Projede ilk amaçlarının müsilaja yol açan etkilerin net olarak belirlenmesi olduğunu kaydeden Kara, şöyle konuştu:
"Erdek Körfezi çok önemlidir çünkü Erdek Körfezi, Marmara Denizi'nin akciğerleridir. Oksijen seviyesinin en yüksek olduğu Marmara Denizi'nde balıkların en çok üremek için tercih ettiği bir bölgedir. 2019 yılında yaptığımız bir çalışmada müsilajın geleceğini gördük, ne yazık ki tahminlerimiz de doğru çıktı ve bu durumlara geldik. Proje sonunda inşallah müsilaja sebep olan tüm etkileri ortaya koyup, uzun vadede geliştirebilirsek bir erken uyarı sistemiyle sebep olan tüm etkileri iyileştirip müsilaj oluşumunu bir daha görmeyiz. Daha iyi, daha sağlıklı bir Marmara ekosistemi için elde edeceğimiz sonuçları ve önerileri uygulamaya koyup inşallah Marmara Denizi'nin çok daha iyi bir hale gelmesini sağlayabiliriz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1 ve TRT Haber'in ortak yayınında yaptığı açıklamada "Müsilaj olayı farklı bir olay. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da üniversitelerle ortak çalışmaya girdi. Bunu çözeceğiz. Bunu İBB'nin eline bırakamayız." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deniz salyası açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan deniz salyası açıklaması

BAKAN KURUM AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’nde oluşan deniz salyalarıyla (müsilaj) ilgili yaptığı açıklamada, "Bakanlık olarak 300 kişilik ekibimizle Marmara Denizi’nde 91 noktayı, karada da tüm arıtma tesislerini ve kirlilik kaynaklarını denetliyoruz" demişti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deniz salyası

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