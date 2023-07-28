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Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler: '15 yıldır ilk kez böyle bir şey gördüm'

28.07.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avşa Adası'ndan İstanbul'a geliş sırasında deniz otobüsünde bulunan yolcular korku dolu anlar yaşandı. Sefer sırasında Marmara Denizi'nde yağmur ve fırtınaya yakalanan yolcular fenalık ve baygınlık geçirdi. Kaptan, son anonsunda 15 yıldan bu yana seferde olduğunu ilk kez böylesi bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler: '15 yıldır ilk kez böyle bir şey gördüm'

Avşa Adası'ndan dün saat 15.00'te Avcılar İDO İskelesi'ne hareket eden deniz otobüsü, Marmara Denizi'nin ortasında fırtınaya yakalandı. Dalgalar deniz otobüsünü döverken yolcular dalgaların etkisi ile fenalaştı. Gemi kaptanı yolculara 4 kez sakin olmaları yolunda anons yapmak zorunda kaldı. Marmara Adası'na yanaşarak yolculuğuna devam eden kaptanın uyarıları etkili olmadı. Sürekli bulantı ile karşılaşan yolculardan 6'sı fenalaşırken, kaptan 1 saatlik rötar ardından deniz otobüsünü Avcılar'a ulaştırmayı başardı.

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"15 YILDIR İLK KEZ BÖYLE BİRŞEY GÖRDÜM"

Kaptan, son anonsunda 15 yıldan bu yana seferde olduğunu ilk kez böylesi bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

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DUA ETTİLER

Benzer durum Avşa Adası-Yenikapı seferinde de yaşandı. Aynı saatlerde Yenikapı'ya hareket eden deniz otobüsünün yolcuları da korku dolu yolculuk geçirirken, yüksek sesle dua edenler görüldü.

Kaynak: DHA


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İdo Marmara Denizi

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