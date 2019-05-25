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Marmara Denizi'nde 3, 9 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 16:12 | Son Güncelleme

 MARMARA Denizi’nde merkez üssü Çanakkale'nin Biga açıkları olan Richter ölçeğine göre 3, 9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi'nde 3, 9 büyüklüğünde deprem

ÇANAKKALE, (DHA)- MARMARA Denizi’nde merkez üssü Çanakkale'nin Biga açıkları olan Richter ölçeğine göre 3, 9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Çanakkale ve Tekirdağ’da da hissedildi.
​Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü, Marmara Denizi’nde Çanakkale’nin Biga ilçesinin 8,31 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 15.13’te meydana geldi. Yerin 10, 27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çanakkale’nin Biga ve Tekirdağ’ın Şarköy ilçelerinde hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4, 2, merkez üssünü ise Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi olarak açıkladı.

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