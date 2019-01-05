HABER

Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 07:51 | Son Güncelleme

MARMARA Denizi'nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

BURSA, (DHA)- MARMARA Denizi'nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bursa'nın yanı sıra Balıkesir, Yalova ve İstanbul'da da hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü, Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi Bayramdere Mahallesi'nin 4,11 kilometre açıkları olarak saptadığı deprem, saat 07.20'de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Bursa'nın yanı sıra Balıkesir, Yalova ve İstanbul'da da hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise merkez üssünü Marmara Denizi'nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıkları olarak tespit ettiği depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBöyle uyarı görülmedi! Yurdum insanı okuyanları güldürdüBöyle uyarı görülmedi! Yurdum insanı okuyanları güldürdü
Marmara'da deprem! İstanbul'da da hissedildiMarmara'da deprem! İstanbul'da da hissedildi
Tereyağın içine esrar koymuşlar! Bu kadarına da pes!Tereyağın içine esrar koymuşlar! Bu kadarına da pes!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 5 Ocak Cumartesi (2019 yıllık burç yorumları)

5 Ocak Cumartesi günlük burç yorumları

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı, iddia asılsız!

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

Ceren Damar cinayeti: Zanlının kopya çekmekten aldığı ilk ceza değil

Zanlının kopya çekmekten aldığı ilk ceza değilmiş

İDO bazı seferlerini iptal etti

İDO bazı seferlerini iptal etti

Marmara'da deprem! İstanbul'da da hissedildi (Kandilli son depremler)

Marmara'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Tereyağın içine esrar koymuşlar! Bu kadarına da pes!

Tereyağın içine esrar koymuşlar! Bu kadarına da pes!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.