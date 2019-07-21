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Marmara Denizi'nde alabora olan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 20:59 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'de Marmara Denizi'nde tekne ile gezmeye çıkan aynı aileden 4 kişinin bulunduğu tekne, ters dalga nedeniyle alabora oldu.

Marmara Denizi'nde alabora olan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'de Marmara Denizi'nde tekne ile gezmeye çıkan aynı aileden 4 kişinin bulunduğu tekne, ters dalga nedeniyle alabora oldu. Tekneden denize düşen 4 kişi, liman ekipleri ve deniz polisi tarafından boğulmaktan kurtarıldı.
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinin Barbaros mevkiinden Marmara Denizi'ne açılan içinde aynı aileden 4 kişinin bulunduğu 4.5 metre uzunluğundaki tekne, ters dalga nedeniyle alabora oldu. Kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta meydana gelen olayda tekne denize gömülürken, içindeki Osman P., Çağlar P., Yüksel A. ve Ebru A., denize düştü. Denizde bir süre dalgalarla boğuşan 4 kişiyi farkeden bir başka teknedekiler, yardıma giderken, durumu polise de bildirdi.
Bu sırada olay yeri yakınlarındaki Asyaport Limanı güvenlik birimleri, limana ait bir bot ile yardıma gitti. Sudaki 2 kişiyi kurtaran liman teknesine, deniz polisi de gelerek yardım etti. Diğer 2 kişiyi tekneye alan deniz polisi, 4 kişiyi Asyaport limanında bekleyen ambulanslara getirdi. İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapılan 4 kişinin durumlarının iyi olduğu ve hastaneye götürülmediği belirtildi.
Jandarma, teknede bulunan 4 kişinin ifadesine başvurdu.

FOTOĞRAFLI

Marmara Denizi'nde alabora olan teknedeki 4 kişi kurtarıldıMarmara Denizi'nde alabora olan teknedeki 4 kişi kurtarıldıMarmara Denizi'nde alabora olan teknedeki 4 kişi kurtarıldıMarmara Denizi'nde alabora olan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

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