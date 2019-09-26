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Marmara Denizi'nde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 11:03 | Son Güncelleme

Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

İSTANBUL (AA) - Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 10.32'de Marmara Deniz'inde 3.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi.

Denizde meydana gelen deprem, Silivri'ye 23,94 kilometre uzaklıkta ve 7,78 kilometre derinlikte yaşandı.

Marmara Denizi Silivri açıklarında 24 Eylül'de de 4,6 büyüklüğünde depreme meydana gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Marmara Denizi Silivri

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