HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Marmara Denizi'nde deprem

Marmara Denizi'nde deprem

24.09.2020 17:20 | Son Güncelleme

Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 4.

2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. İstanbul Valiliği, deprem kaynaklı bir olumsuzluk bildirilmediğini duyurdu.Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi açıklarında bugün 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saat 16.38'de meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, depremin büyüklüğü 4.2 ve derinliği 12,3 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi, daha önceki açıklamasında depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 12,9 kilometre olarak bildirmişti.

İstanbul'a yaklaşık 120 kilometre mesafedeki Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'da da hissedildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluğun şu ana kadar bildirilmediğini duyurdu.

DW/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler? Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler?
Sular ne zaman gelecek? 24 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!Sular ne zaman gelecek? 24 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!
Teknofest 2020 Gaziantep ne zaman yapılacak? Teknofest 2020 Gaziantep ne zaman yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Artık gülüp ağlayamıyor: Cem Yılmaz da beni güldüremedi
Artık gülüp ağlayamıyor: Cem Yılmaz da beni güldüremedi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cinayeti böyle anlattı
Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Cinayeti böyle anlattı
Bikini değiştirirken olanlar olmuştu! Bakın ne dedi
Bikini değiştirirken olanlar olmuştu! Bakın ne dedi
Canlı ders verirken çocukları balkondan düştü
Canlı ders verirken çocukları balkondan düştü
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Diğer Haberler
İstanbul'da hissedilen deprem anı saniye saniye kamerada
İstanbul'da hissedilen deprem anı saniye saniye kamerada
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza! Yüzlerce kişi istasyonlara yürüdü
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza! Yüzlerce kişi istasyonlara yürüdü
Son dakika: Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi
Rektörlükten eden atama! Üniversitede sekreter krizi
Şanlıurfa'da hemşire Sultan Akay'ın acı ölümü
Genç hemşirenin acı ölümü!
İstanbul'da ikinci baro! Başvuru yapıldı
İstanbul'da ikinci baro! Başvuru yapıldı
Sular ne zaman gelecek? 24 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!
Sular ne zaman gelecek? 24 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.