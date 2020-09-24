Marmara Denizi'nde deprem

2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. İstanbul Valiliği, deprem kaynaklı bir olumsuzluk bildirilmediğini duyurdu.Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi açıklarında bugün 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saat 16.38'de meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, depremin büyüklüğü 4.2 ve derinliği 12,3 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi, daha önceki açıklamasında depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 12,9 kilometre olarak bildirmişti.

İstanbul'a yaklaşık 120 kilometre mesafedeki Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'da da hissedildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluğun şu ana kadar bildirilmediğini duyurdu.

DW/JD,EC

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