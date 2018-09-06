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Marmara Denizi'nde endişelendiren hareketlilik

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 18:14 | Son Güncelleme

MARMARA Denizi'nde Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bugün meydana gelen en büyüğü 3.6 büyüklüğündeki 10 deprem, endişeye neden oldu.

Marmara Denizi'nde endişelendiren hareketlilik

Fuat KARS/BURSA, (DHA)- MARMARA Denizi'nde Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bugün meydana gelen en büyüğü 3.6 büyüklüğündeki 10 deprem, endişeye neden oldu. Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday, "Biz bu depremlerin gerçekleştiği noktayı önemsiyoruz. Çünkü bu depremler, fay hattının kilit noktası dediğimiz bir noktada gerçekleşti. Ancak bunlar, büyük deprem olacak anlamına gelmiyor. Önemli bir nokta. Gözlemlerimize devam ediyoruz" dedi.
Marmara Denizi'nde bugün art arda meydana gelen ve en büyüğü 3.6 büyüklüğünde olan depremler, Marmara Bölgesi'nde kurulan deprem istasyonlarının mimarı ve kurucusu olan Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday'ı tedirgin etti. Elektrik ve Elektronik Mühendisi Fuat Agalday, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi'nin içinde bulunan kısmının, Büyükçekmece açıklarındaki kilit noktasında bugün en büyüğü 3.6 büyüklüğünde olmak üzere 10 deprem meydana geldiğini belirtti. Agalday, "Biz bu depremlerin gerçekleştiği noktayı önemsiyoruz. Çünkü bu depremler, fay hattının kilit noktası dediğimiz bir noktada gerçekleşti. Ancak bunlar büyük deprem olacak anlamına gelmiyor. Yalnız, önemli bir nokta. Gözlemlerimize devam ediyoruz. Süreci yakından takip ediyoruz. Bu bize Marmara Denizi'nden geçen fay hattının canlı ve hareketli olduğunu gösteriyor. Bu aktivite yakın zamanda olmadı. Ayrıca sürekli deprem olan bir bölge de değil. dikkat çekici aktivite" dedi.

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Marmara Denizi'nde endişelendiren hareketlilikMarmara Denizi'nde endişelendiren hareketlilik

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