Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele eylem planı açıklandı

Kurum, planın "katılımcı bir anlayışla" oluşturulduğunu söyledi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pazar günü Kocaeli, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ, Yalova valileri ve belediye başkanlarının katıldığı Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı'nın ardından Marmara Denizi'ni müsilajdan temizlemek amacıyla oluşturulan 22 maddelik bir eylem planı açıkladı.

Eylem planını bakanlıklar, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve üyeleri, ilgili tüm kurumlar, valiler, Marmara Belediyeler Birliği, belediye başkanlarıyla birlikte imza altına altına aldıklarını belirten Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada çalışmalara 700 bilim insanının katıldığını, 300 kişilik uzman ekibinin de 91 nokta düzenli olarak alınan bilimsel testler yaptıklarını belirtti.

Bakan Kurum, paylaşımında "Katılımcı bir anlayışla, tüm aşamalarını şeffaf olarak gerçekleştirdiğimiz Marmara Denizi Koruma Eylem Planımız'ı Marmara Belediyeler Birliğimizle birlikte Bakanlıklarımız,TBMM Çevre Komisyonumuz, Valilerimiz, Belediye Başkanlarımız,bilim insanlarımızın katkılarıyla hazırladık" ifadelerini kullandı. Tüm aşamaların bilim insanları ve uzman ekiplerle yürütüldüğünü vurgulayan Kurum, "Marmara Denizi'ni eski sağlıklı günlerine kavuşturana dek devletin tüm imkanlarının seferber edileceğine" işaret etti.