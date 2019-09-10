Marmara Denizi'nde palamut yok, hamsi çok

Mudanya Balıkçılar ve Denizciler Derneği Başkanı Çetin Ateş, "Bu sezon balık kıtlığı var. Hamsi ve istavrit tutulabiliyor sadece. Palamudun kendini göstermesi lazımdı, ancak palamut yok. Lüfer kendini tek tük gösteriyor. Sezon beklentinin altında ilerliyor. Kasım ve Aralık ayında, sular soğursa balıklar bollaşabilir. Marmara Denizi’nde genel itibariyle hamsi avlanıyor'' dedi.

Balıkçı Erhan Öncü ise, “Marmara açıklarında hamsi, istavrit ve sardalya var. Balık genel olarak az, ne çinekop, ne palamut. Palamut özellikle yok. Bu sene kesinlikle olmayacak gibi görünüyor. Karadeniz Bölgesi’nin havalar soğuduktan sonra biraz destek olması lazım. Karadeniz’de balık olursa, fiyatlar belki düşebilir ve buraya yansır. Geçen sezon hamsimiz yoktu. Bu sene hamsi var. Bir tek eksiğimiz palamut. Palamut ağustos ayında başlardı, ekimin sonuna kadar devam ederdi. İlerleyen haftalarda palamudun olmayacağına kesin gözüyle bakılıyor, çünkü ağustos ayında hiç palamut göremedik'' dedi.

