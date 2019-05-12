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Marmara Denizi'nde plankton çoğalması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 18:06 | Son Güncelleme

Tekirdağ sahilinde plankton çoğalması, deniz suyu renginin yer yer değişmesine neden oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton (denizde bulunan, mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) çoğalması, deniz suyu renginin yer yer turuncu olmasına yol açtı.

Plankton çoğalması nedeniyle sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin turuncuya dönmesi, vatandaşları şaşırttı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezginer Tunçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde yaşanan renk değişikliğinin biyolojik bir canlı olan planktonun çoğalmasından kaynaklandığını söyledi.

Denizde de mevsimsel değişim yaşandığını aktaran Tunçer, "İlkbahar ve yaz mevsiminde bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanış başlar. Bazı canlılar bu uyanıştan nasibini alarak çoğalır. Plankton denilen biyolojik canlı, çoğalma sırasında kendi içerisinde patlama yaşar. Bu patlamaya bağlı olarak da planktonun türüne göre deniz turuncu, kahverengi, yeşil ve kırmızı renklerine boyanır." ifadelerini kullandı.

- Korku ve telaşa gerek yok

Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle plankton çoğalması meydana geldiğini anlatan Tunçer, "Denizde yaşanan renk değişiminde korkuya ve telaşa mahal verecek bir durum söz konusu değildir. Bu canlı iki tane kamçısı olan tek hücreli bir biyolojik canlıdır. Dış görünüş olarak deniz anasına benzetilir ama deniz anasından farklıdır. Türkiye'nin tüm kıyılarında bulunur. Buna doğal bir ekolojik olay diyebiliriz. Bu geçici bir olaydır. Telaşa mahal verecek bir evsel, kentsel veya endüstriyel atıkların oluşturduğu kirlilik değildir." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Denizi Tekirdağ Turuncu

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