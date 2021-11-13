YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti

13.11.2021 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde poyrazın etkisini yitirmesiyle Tekirdağ açıklarında bekleyen şilep ve tankerler rotalarına devam etti.

Bölgede 3 gündür süren ve hızı zaman zaman saatte 45 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisini kaybetmesiyle, deniz ulaşımı normale döndü. Tekirdağ açıklarında demirli yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker bulundukları yerden ayrıldı.

Poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıkma hazırlığına başladı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, rüzgarın dinmesiyle balıkçıların zorunlu paydosunun sona erdiğini, avlanmak için yeniden hazırlandıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En acımasız işkenceci, dolapta yakalandıEn acımasız işkenceci, dolapta yakalandı
PARTNERBomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymışBomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi yaralandıTekirdağ'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 13 Kasım Cumartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:48
Öğle
12:59
İkindi
15:36
Akşam
18:01
Yatsı
19:23

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler13 Kasım Cumartesi

Elvan Eczanesi
Suleymanpasa
Gülsen Eczanesi
Suleymanpasa
Hürriyet Eczanesi
Suleymanpasa
Yalkın Eczanesi
Suleymanpasa
Beykent Eczanesi
Kapakli
Tepe Eczanesi
Kapakli
Velimeşe Eczanesi
Ergene
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bursa'da 9 gün önce kaybolan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Bursa'da 9 gün önce kaybolan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Giresun'da otomobilin kanala düştüğü kazada bir kişi öldü

Giresun'da otomobilin kanala düştüğü kazada bir kişi öldü

Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere "hatırlatma dozu" uygulaması başladı

Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere "hatırlatma dozu" uygulaması başladı

Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.