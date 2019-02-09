TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde poyraz etkisini yitirdi.
Bölgede etkili olan, hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Süleymanpaşa sahiline demirleyen Türk ve yabancı bandıralı 13 şilep ile tanker, yollarına devam etti.
Poyraz nedeniyle denize açılamayan küçük tekne balıkçılarının da bugün ava çıkacağı belirtildi.
Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
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