HABER
  3. Marmara Denizi’nde Rus gemisi karaya oturdu

Marmara Denizi’nde Rus gemisi karaya oturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 13:48 | Son Güncelleme

Marmara Denizi kıyısında arıza yapan Rus bandıralı yük gemisi karaya oturdu.Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Hoşköy Mahallesi açıklarında 11 mürettebatı bulunan Rus bandıralı kuru yük gemisi, karaya oturdu.

Marmara Denizi kıyısında arıza yapan Rus bandıralı yük gemisi karaya oturdu.
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Hoşköy Mahallesi açıklarında 11 mürettebatı bulunan Rus bandıralı kuru yük gemisi, karaya oturdu. Gemi personeli, arıza yapan gemiyi kıyıya çekmeye çalışırken, bölgeye Sahil Güvenlik ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.
Küspe yüklü gemideki arızanın dümen kısmında çıktığı ifade edildi.
Şarköy Hoşköy Mahalle Muhtarı Emine Açar, yaptığı açıklamada sahil güvenlik ekiplerinin kurtarma çalışması yaptığını belirtirken mürettebata da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucuları saklamak için... Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucuları saklamak için...
Otomobilin çarptığı ilkokul öğrencileri yaralandıOtomobilin çarptığı ilkokul öğrencileri yaralandı
Tekirdağ’da tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandıTekirdağ’da tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkutan yangınlar devam ediyor! 5 il, 71 nokta

Korkutan yangınlar devam ediyor! 5 il, 71 nokta

Asgari ücrette tarih belli oldu

Asgari ücrette tarih belli oldu

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Karayolu ulaşıma kapandı! İlçede okullar tatil edildi!

Karayolu ulaşıma kapandı! İlçede okullar tatil edildi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçeli eski futbolcunun gölette cesedi bulunan kayınvalidesi toprağa verildi 

Fenerbahçeli eski futbolcunun kayınvalidesi toprağa verildi

Son dakika: Bahçeli'den Kanal İstanbul eleştirilerine yanıt!

Bahçeli'den Kanal İstanbul eleştirilerine yanıt!

Hamile kadına koca şiddeti! "Ölmek istemiyorum"

Hamile kadının feryadı: Ölmek istemiyorum

Zonguldak'ta maden ocağında patlama

Maden ocağındaki patlamadan kötü haber

'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diyen kadın hakkında istenen ceza belli oldu

"Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" demişti! Yeni gelişme

Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri nelerdir?

Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.