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Marmara Denizi'nde trol ağlara ele geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 20:20 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, balıkçılar tarafından deniz altına saklanmış trol ağları ve trol kapakları ele geçirdi.

Marmara Denizi'nde trol ağlara ele geçti

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, balıkçılar tarafından deniz altına saklanmış trol ağları ve trol kapakları ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, yavru balık avının en önemli sorumlularından olan ve deniz canlılarının neslini tükettiği için Marmara Denizi'nde yasak olan trol avcılığıyla mücadeleyi sürdürüyor. Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi açıklarında balıkçıların suyun altına gizlediği trol malzemelerini tespit eden dalgıç polisler, dalış yaparak trol ağı ve trol kapakları aradı. Denizde yapılan aramada, kullanıma hazır vaziyette trol ağı ile trol kapakları bulundu. Denizin altından iple bağlanan trol ağı ve trol kapakları, polisler tarafından römorköre çekildi. Deniz polisi, denizden çıkarılan trol ağları ve trol kapaklarına el koydu.

FOTOĞRAFLI

Marmara Denizi'nde trol ağlara ele geçtiMarmara Denizi'nde trol ağlara ele geçtiMarmara Denizi'nde trol ağlara ele geçtiMarmara Denizi'nde trol ağlara ele geçti

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