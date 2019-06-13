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Marmara Denizi'nde trol ağları ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 13:16 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Marmara Denizi'nde yaptıkları denetimde, trol ağları ele geçirdi.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Marmara Denizi'nde yaptıkları denetimde, trol ağları ele geçirdi. Teknelere çelik halatlarla bağlanan yassı tahtalarla denizin dibini tarayarak yavru balıklar dahil önüne çıkan tüm deniz canlılarını içine olacak şekilde yapılan trol avcılığı, aynı zamanda deniz canlılarının yaşam alanlarının ve yumurtalarının da yok olmasına neden oluyor. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yarattığı zarar nedeniyle Marmara Denizi'nde tamamen yasaklanan trol avcılığının önüne geçmek için her gün yaptıkları rutin devriyeler dışında bu yönde gelen her ihbarı değerlendirerek aktif bir mücadele yürütüyor. Dalgıç polis ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi sahil bandında tekneleri ile yaptıkları kontrol ve tarama çalışmaları sırasında, Beyazköy mevkisinde kıyıya yakın bir nokta da su altına gizlenmiş trol ağları ve malzemeleri ele geçirdi. Deniz polisi bu malzemeleri teknelerine alarak kıyıya çıkarıp el koydu. Polis ağaları koyanları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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