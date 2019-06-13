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Marmara Denizi'nde trol avcılığıyla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 14:40 | Son Güncelleme

Marmara Denizi'nde trol avcılığıyla mücadele

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince deniz altına saklanmış trol ağları ve kapakları ele geçirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, balık yavrularının ölümüne neden olması ve deniz canlılarının neslini tehdit etmesi yüzünden Marmara Denizi'nde, yasaklanan trol avcılığıyla mücadeleyi sürdürüyor.

Beyazköy Mahallesi açıklarında balıkçıların suyun altına gizlediği trol malzemelerini tespit eden Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, dalış yaparak trol ağı ve trol kapısı aradı.

Denizde yapılan aramada kullanıma hazır trol ağı ve kapısı bulundu.

Denizin altından iple bağlanan trol ağı ve kapıları, polisler tarafından römorköre çekildi.

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Anahtar Kelimeler:
polis Tekirdağ trol

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