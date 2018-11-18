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Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 14:36 | Son Güncelleme

Poyraz nedeniyle 10 şilep ve tanker, Süleymanpaşa ve Şarköy sahiline demirledi

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 35 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Süleymanpaşa ve Şarköy sahiline demirledi.

Bu arada poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Poyraz nedeniyle gırgır ve küçük tekne balıkçıları, denize açılamadı.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşları ve balıkçıları olumsuzluklara karşı uyardı.

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Anahtar Kelimeler:
deniz Poyraz Tekirdağ

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