Marmara Denizi’nde yoğun sis etkili oluyor. Deniz ulaşımında aksamalar meydana gelirken Tekirdağ kıyıları sisle kaplandı.
Marmara Denizi’nde meydana gelen yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyıları tamamen sisle kaybolurken, denizde görüş mesafesi de 10 metreye kadar indi.
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