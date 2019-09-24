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Marmara Denizi'ndeki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 13:01 | Son Güncelleme

Depremin merkez üssüne yakın bölgelerdeki bazı okullar, tedbir amacıyla boşaltıldı - Bazı çocuklar, okula gelen velilerince alınıp eve götürüldü

İSTANBUL (AA) - Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından bazı okullar güvenlik amacıyla boşaltıldı.

İstanbul ve çevre illerde hissedilen yerin 5,36 kilometre derininde oluşan depremden sonra sokağa çıkan vatandaşlar, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Silivri'de yaşanan deprem sonrasında sokaklara çıkan vatandaşlar, AA muhabirinin soruları üzerine, okulların boşaltıldığını duydukları için çocuklarını almaya geldiklerini söyledi.

Ertuğrul Gazi Ortaokulu'na gelen veliler, okulların boşaltıldığı yönünde bilgi aldıklarını belirterek, "Depremden sonra okuldan çocukların dağıtılacağı söylendiği için şimdi okulun önünde çocuklarımızı almak için bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Korkuyla yaşadıklarını ebeveynlerine aktaran çocuklar, çatıdan taşların düştüğünü ve çok korktuklarını belirterek, yaşadıkları anları paylaştı.

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istanbul Marmara Depremi

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