Marmara Denizi'ndeki deprem

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Marmara Depremi'nde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar herhangi bir ihbar almadıklarını bildirdi.

Yerlikaya, İstanbul ve çevresinde hissedilen depremin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başta AFAD Koordinasyon Merkezimiz olmak üzere 155, 156, 112, 110 ve diğer çağrı merkezlerimize deprem sonrasında, şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir çağrı gelmemiştir.

İstanbul'umuza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

- Çevre illerde de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, 16.37'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan deprem, İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, depremin hemen ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmara Denizinde başta İstanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.