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  4. Marmara Denizi'ndeki deprem

Marmara Denizi'ndeki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 17:41 | Son Güncelleme

AFAD: "Meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem ile bu sabah Şarköy yakınlarında oluşan depremler farklı fay segmentleri üzerinde meydana gelmiştir"

İSTANBUL (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen depremlerle farklı fay segmentlerinde olduğunu bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem ile bu sabah Şarköy yakınlarında oluşan depremler farklı fay segmentleri üzerinde meydana gelmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." denildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında bugün saat 06.28'de 1,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, bu depremin ardından saat 15.26'ya kadar Şarköy ile Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa açıklarında, büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem daha kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD deprem Marmara Denizi Silivri

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