Marmara Denizi'ndeki depremler

Marmara Denizi Yalova açıklarında art arda meydana gelen depremler sonrası bazı vatandaşlar park ve bahçelerde bekleyişini sürdürüyor.

Marmara Denizi Yalova açıklarında meydana gelen depremler sonrasında evlerini terk eden bazı vatandaşlar kentteki park ve bahçelerde vakit geçiriyor.

Yeniden deprem olma korkusuyla dışarı çıkan Şehri Gökmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremi şiddetli şekilde hissettiklerini belirterek, "Depremi çok hissettik. Bayağı korktuk, evimize giremiyoruz. Ne kadar kalabiliriz dışarıda, soğuk hava." ifadesini kullandı.

Hayriye Yalçın ise deprem sonrası korku yaşadıklarını dile getirerek, "Birisi bize bir açıklama yapsın. 'İçeri mi girelim dışarı mı çıkalım? Can güvenliğimiz var mı?' Dışarıda çoluğumuz çocuğumuz var. Tedirginiz. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Parkta toplandık ama biz sabaha kadar kalamayız burada. Okula giden çocuklarımız var. Bilemiyoruz yani korktuk." dedi.

Geceyi parkta geçiren Ayhan Topçular ise deprem anında oturduğu sırada şiddetli bir sesle sallandığını ifade etti. Korkudan dışarı çıktıklarını anlatan Topçular, şunları kaydetti: