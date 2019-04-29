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Marmara Denizindeki turunculuk büyük oranda normale döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 14:40 | Son Güncelleme

Marmara Denizinin Tekirdağ sahillerindeki 5 gündür etkili olan turuncu renk büyük oranda normale döndü.

Marmara Denizinin Tekirdağ sahillerindeki 5 gündür etkili olan turuncu renk büyük oranda normale döndü. Turuncu rengin azaldığı yerlerde denizanaları görüldü.
Marmara Denizinin Tekirdağ kıyılarında 5 gündür etkili olan turuncu renk normale dönüyor. Deniz yüzeyindeki turuncu renk bazı vatandaşları telaşlandırsa da, Uzmanlar ‘kızıl gelgit, alg patlaması’ olarak adlandırılan biyolojik olaya bağlı doğal bir süreç olduğunu açıkladı. Denizdeki turuncu rengin büyük oranda azaldığı alanlarda onlarca denizanası gözlemlendi.
Sahilde bulunan vatandaşlardan Sait Kıraylar konuyla ilgili fikrini anlatarak, “Her sene bu aylarda olan bir şey bu. Denizin kendi içinde verdiği bir şey bu. Denizanasının yaptığı bir şey veya balıkların yumurtlama zamanı olduğunu söylüyorlar. Herkesin söylediği bu yani. Korkulacak bir şey yok. Her sene olan bir şey. Bu aylarda her sene oluyor yani. Bunlarda canlı denizden gelen bir şey bu yani. 15-20 gün sürüyor bir ay içinde kayboluyor. Bir soğuk olsa bir dalga olsa o zaman kaybolur gider yani” dedi.

Marmara Denizindeki turunculuk büyük oranda normale döndü

Marmara Denizindeki turunculuk büyük oranda normale döndü

Marmara Denizindeki turunculuk büyük oranda normale döndü

Marmara Denizindeki turunculuk büyük oranda normale döndü

Marmara Denizindeki turunculuk büyük oranda normale döndü

Marmara Denizindeki turunculuk büyük oranda normale döndü

Marmara Denizindeki turunculuk büyük oranda normale döndü

Marmara Denizindeki turunculuk büyük oranda normale döndü

Marmara Denizindeki turunculuk büyük oranda normale döndü

Marmara Denizindeki turunculuk büyük oranda normale döndü

Marmara Denizindeki turunculuk büyük oranda normale döndü

Marmara Denizindeki turunculuk büyük oranda normale döndü

Marmara Denizindeki turunculuk büyük oranda normale döndü

Marmara Denizindeki turunculuk büyük oranda normale döndü

Marmara Denizindeki turunculuk büyük oranda normale döndü

Marmara Denizindeki turunculuk büyük oranda normale döndü

Marmara Denizindeki turunculuk büyük oranda normale döndü

Marmara Denizindeki turunculuk büyük oranda normale döndü

Marmara Denizindeki turunculuk büyük oranda normale döndü

Marmara Denizindeki turunculuk büyük oranda normale döndü

Marmara Denizindeki turunculuk büyük oranda normale döndü

Marmara Denizindeki turunculuk büyük oranda normale döndü

Marmara Denizindeki turunculuk büyük oranda normale döndü

Marmara Denizindeki turunculuk büyük oranda normale döndü

Marmara Denizindeki turunculuk büyük oranda normale döndü
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