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Marmara Denizi'nin sualtı yaşamını anlatan "Derin Akıntı" sergisi, Heybeliada Ruhban Okulu'nda açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 18:56 | Son Güncelleme

MARMARA Denizi'nin su altı yaşamını anlatan "Derin Akıntı" sergisi AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger'in katılımıyla açıldı.  Heybeliada Ruhban Okulu'nda serginin açlış törenine AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger'in yanı sıra İzmir Karaburun Metropoliti ve Heybeliada Ruhban Okulu Başkanı Kirilos Sykis de katıldı.  Serginin açılış töreninde bir konuşma yapan Christian Berger, deniz kirliliği ve iklim değişikliğiyle ile mücadeleye dikkati çekerek, serginin, sivil toplum bir araya geldiğinde neler yapabileceğini çok güzel gösterdiğini söyledi.

Marmara Denizi'nin sualtı yaşamını anlatan "Derin Akıntı" sergisi, Heybeliada Ruhban Okulu'nda açıldı

İdris TİFTİKCİ - İbrahim MAŞE / İstanbul, (DHA) - MARMARA Denizi'nin su altı yaşamını anlatan "Derin Akıntı" sergisi AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger'in katılımıyla açıldı.
Heybeliada Ruhban Okulu'nda serginin açlış törenine AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger'in yanı sıra İzmir Karaburun Metropoliti ve Heybeliada Ruhban Okulu Başkanı Kirilos Sykis de katıldı.
Serginin açılış töreninde bir konuşma yapan Christian Berger, deniz kirliliği ve iklim değişikliğiyle ile mücadeleye dikkati çekerek, serginin, sivil toplum bir araya geldiğinde neler yapabileceğini çok güzel gösterdiğini söyledi. Denizdeki kirliliğin gıda zincirine, sahillere, sürdürülebilir balıkçılığa ve turizme zarar verdiğini vurgulayarak, "Bu serginin açılında olmaktan çok mutluyum, bu nedenle sergide emeği geçen herkesi tebrik ederim. Denizdeki kirliliğe dikkati çektikleri için de çok mutluyum. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında çevre alanında çok iyi bir işbirliği var. Burada açılan sergi de denizleri temiz tutmanın önemine işaret ediyor. Bu sergi denizlerimizi temiz tutmak için aktif olarak çalışanlara tekrar teşekkür etmek için bir fırsat oluşturuyor. Heybeliada'ya bizi davet edenlere de teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta AB İklim Haftası gerçekleştirilecek. Bu hafta boyunca çevre ile ilgili daha fazla farkındalık yaratma imkanı buluruz diye ümit ediyorum. Bu sergiyle İklim Haftası öncesi çok önemli bir açılışa imza atılmış oldu" dedi.
İzmir Karaburun Metropoliti ve Heybeliada Ruhban Okulu Başkanı Kirilos Sykis ise sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu sergiyle de görebiliyorum ki hep beraber daha güzel ve daha mutlu bir dünya yaratabiliriz. Denizlere yapılan kötülüklerden hepimiz sorumluyuz, bunu üzüntüyle görüyorum. Deniz bir Allah vergisidir ve kendi içinde yaşamı olan bir dünyadır. Bu dünyadan faydalanıyoruz. Denizlerimizi hep birlikte güzelleştirmeliyiz. Denizlere ağları atarken tüm canlıları düşünmemiz gerekiyor. Bu hepimizin sorumluluğu. Denizler için bir şeyler yapma fırsatını bize verdiğiniz için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.
Uluslararası üç sanatçının eserlerinin yer aldığı sergide, deniz dibinden çıkartılan hayalet ağlardan yapılan heykel, transfer edilen mercanların izlenmesi için gerçek deniz ortamı simülasyonu, bronz balık kılçıklarıyla yapılan "denizin çığlığı" gibi eserler görülebilecek.
Ayrıca fotoğraf sergisi ve alanında ilk olma özelliği taşıyan "Prens Adaları ve Su Altı Dünyasının Mucizeleri" kitabı ile adaların su altı dünyası konusunda ayrıntılı bilgi edinilebilecek.
Heybeliada Ruhban Okulu'nda 22 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek sergiye, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve çok sayıda davetli katıldı.

Marmara Denizi'nin sualtı yaşamını anlatan Marmara Denizi'nin sualtı yaşamını anlatan Marmara Denizi'nin sualtı yaşamını anlatan Marmara Denizi'nin sualtı yaşamını anlatan

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