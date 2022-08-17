Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler birçok ilde anıldı

Türkiye'yi sarsan 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, felaketin 23'üncü yılında dualarla anıldı. Depremin en çok etkilediği Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Yalova'da, büyük depremin yıl dönümünde etkinlikler düzenlendi...

SAKARYA

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim, ilahi ve kasideler okundu.

Vatandaşlar, depremin yıkıcı etkisini gösteren kentin çeşitli noktalarından çekilmiş manzaraların bulunduğu resim sergisini gezdi.

Kızılay ve AFAD'ın bilgilendirme filmlerinin gösterildiği etkinlik süresince katılımcılara çay ve su ikram edildi.

Saatler 03.02'yi gösterdiğinde İl Müftüsü Hasan Başiş'in eşliğinde "deprem şehitleri" için dua edilmesiyle program son buldu.

Etkinliğe, kent protokolünün temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

YALOVA

Marmara Depremi’nin en çok etkilediği kentlerden biri olan Yalova’da felaketin 23. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. 2 bin 504 kişinin hayatını hayatını kaybettiği deprem anma programı sessiz yürüyüşle başladı. Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri, protokol ve vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Sonrasında Yalova Belediyesi tarafından bir anma programı düzenlendi. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokları karanfillerle donattı.

Yalova Müftülüğü görevlileri ise Kuran-ı Kerim ve ilahiler okudu. Saatler depremin meydana geldiği 03.02’yi gösterdiğinde ise depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Anma programına katılanlara Yalova Belediyesi tarafından çorba ve helva ikramında bulunuldu.

Anma programına Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

KOCAELİ

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler saat 03.02’de anıldı. Kavaklı Sahili’nde bulunan alanın önünde toplanıldı. Hayatını kaybeden tüm deprem şehitleri için dualar edildi. Duanın ardından çelenk bırakma merasimi gerçekleştirildi. Etkinliğin sona ermesiyle Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin üzerinden 23 yıl geçti. 45 saniye insan hayatında çok kısa bir süre. Ancak biz Gölcüklüler için unutulmayacak, bizim yakınlarımızı, sevdiklerimizi yitirdiğimiz bir zaman parçası. Aradan geçen 23 yıldan sonra saat yine 3’ü 2 geçe Gölcük’te acılar hala taptaze ve diri. Bu zaman zarfında aslında maddi anlamda kaybedilen ne varsa her şeyin geriye geldiği ancak sevdiklerimizi, yitirdiklerimizle maalesef bir daha kavuşma imkanımız yok” dedi.

“BUNDAN SONRA YAPMAMIZ GEREKEN TEDBİRLERİN SIKILAŞTIRILMASI”

Etkinlik sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, depremden dersler çıkardıklarını ve bundan sonra tedbirleri sıkılaştırmaları gerektiğini belirtti. Vatandaşların kurallara uymalarının önemine de değinen Sezer, “Biz şunu anladık; afetler her zaman olabilir ancak bunlara hazırlıklı olmamız gerekir. Bu süre zarfında hem yerel yönetimler olarak hem merkezi idare olarak özellikle AFAD tarafından yapılan çalışmaların depreme hazırlık yönünden çok önemli bir fonksiyonu olduğunu, memleketimizde kısa zaman önce yaşanan su baskını, yangın, deprem gibi afetlerdeki etkinliklerde gördük. Bundan sonra yapmamız gereken bu tedbirlerin sıkılaştırılması ve vatandaşlarımızın da kurallara, afet anında ne şekilde hareket edeceği ve alınması gereken tedbirleri bilerek hareket etmeleri. Ben aslında işi şu cümleyle özetleyebilirim; kurallar var, kurallara uymamız gerekiyor. O kurallara uyduğumuz takdirde yaptığımız binalar da, binaların yüksekliği de kurallara uygun olduğu takdirde zeminine dikkat edildiği takdirde biz aslında ilk sırada kendimizi korumuş oluyoruz. Bu akşamki etkinliğimize İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun katılmasından, Gölcüklüler olarak bizim acımızı paylaşmasından dolayı memnun olduk. Kendisine de şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle depremde hayatını kaybetmiş hemşehrilerimize, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Geride kalan yakınlarına, sevenlerine de Allah’tan sabır diliyorum. Hala aramızda o günlerin izlerini taşıyan hemşehrilerimiz var. Onlara da sağlık ve esenlik diliyorum. Allah devletimizi, milletimizi her türlü doğal afetten korusun. Saat 3’ü 2 geçe burada bulunan herkese de şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

İSTANBUL

Avcılar Belediyesi ve Avcılar Kent Konseyince düzenlenen etkinliğe Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, depremzedeler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Avcılar’da depremde hayatını kaybeden yurttaşların isimlerinin yazılı olduğu mermer blok önünde saat 03.02’de gerçekleşen etkinlik, saygı duruşu ve istiklal marşıyla başladı.

Deprem sırasında Avcılar’da hayatını kaybeden 246 kişiyi temsilen meşale ve mumlar yakıldı.

Etkinlikte konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Yakın süreç içerisinde İzmir, Elazığ’da gerçekleşen depremde insanların yaşamını yitirdiğine şahitlik ettik. Doğa olayları karşısında kendimizi hazırlamamız, depreme karşı hazırlamamız hala güncel bir sorun. Gecenin 3’ünde burada olma duyarlılığı somutlaştı, ete kemiğe büründü. Binlerce konut kentsel dönüşüm kapsamında yenilendi. 10 binlerce Avcılarlı depreme karşı güvenli konutlara taşınma sürecini başlattı. Bundan 23 yıl önce Avcılar’da da Avcılarlı hemşehrilerimizin ölümüyle sonuçlanan bir deprem gerçekleşti. Deprem Avcılar’dan çok uzaklarda Gölcük’te gerçekleşti ve işte hemen önünde bulunduğumuz alanda ismi zikredilen 247 insan yaşamını yitirmişti. Bugün özellikle bu saatte burada olmak bu acıyı unutmadığımızın, unutulmadığının açık göstergesi” diye konuştu.

Etkinlik, alana bırakılan kırmızı karanfillerin ardından son buldu.

