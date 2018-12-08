Marmara Depremi'nde kimsesizler mezarlığına defnedilenler için aileler DNA testi yaptırıyor

"Depremde yakınlarını kaybeden acılı aileler böylelikle bürokrasiye takılmadan gerekli incelemeleri yaptırıp yakınlarının cenazelerine kavuşabiliyor. Ancak DNA testi konusunda büyük bir sıkıntı var. DNA testi için Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1.400 lira ücret talep ediliyor. Asgari ücretin 1.603 lira olduğu ülkemizde, yakınlarının cenazesine kavuşmak isteyenlerden talep edilen bu ücret TBMM'ye taşındı. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplaması istemiyle soru önergesini meclise sundu."

Haberde, kimsesizler mezarlıklarının uzun yıllar mahkeme kararıyla açtırılabildiği ancak bir sene önce mahkeme kararı olmadan da mezar açımı ve DNA testi yapımının gerçekleştirilmeye başlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

MEZARLARI AÇTIRMAYA BAŞLADILAR Sözcü gazetesinden Uğur Enç'in haberine göre, aradan geçen yıllarda yakınlarını kaybeden vatandaşlar gerekli araştırmalar sonrasında kimsesizler mezarlıklarında yakınlarını aramaya başladı. Mezarları açtıran ve cenazelere DNA testi yaptıran vatandaşlar yakınlarının cenazelerine kavuşarak acılarını bir nebze de olsun dindirmek istiyor.

Tarhan'ın soru önergesinde şu ifadelerin yer aldığı belirtildi:

"Kimi depremzedeler; Evladının, kardeşinin, annesinin, babasının cansız bedenine ulaşmak için 19 yıldır elinde avucunda kalan son parasını da mahkeme köşelerinde harcarken, kimileri bu acıya dayanamayıp mezarını aramayı bırakmıştır. Bir sene önce, mezarların mahkeme kararı olmadan açılabileceğini dile getiren yetkililer, acılı ailelerin yakınlarını bulabilmek amacıyla DNA testini kolaylıkla yapabileceğini dile getirmişti. İddialara göre; Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran aileler; evlerine gelen 1400 liralık test ücreti ile bir kez daha hayal kırıklığına uğramışlardır. Bu vatandaşlarımız sadece maddi kayıpla değil, evlat, anne, baba, kardeş acısıyla sınanmaktadırlar. 19 yıl sonra yakının mezarına ulaşabilme umuduyla DNA testi için gelen vatandaşlarımızdan ücret talep edilmemesi doğru olacaktır.

PARA TALEP ETMEK DOĞRU MUDUR?



Bu nedenle; 17 Ağustos Kimsesizler Mezarında kaç mezar bulunmaktadır? Bu mezarlardan kaçı açılmış ve kaçı tescillenmiştir?

Kaç kişi kendi imkanlarını kullanarak, mahkeme kararı ile mezarlıkları açtırmış ve DNA testi yaptırarak depremde vefat eden yakınına ulaşmıştır?

Kaç kişi devletin tanıdığı imkan neticesinde, Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurarak DNA testi yaptırmak istemiştir?

Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde DNA için bekleyen kaç adet kemik örneği bulunmaktadır?

DNA testi için acılı ailelerden ücret istendiği iddiası doğru mudur?

Eğer doğru ise 19 yıl önce maddi ve manevi kapıp yaşamış aileleri umutlandırarak para talep etmek doğru mudur?

DNA testi yaptırmak isteyip, ücreti yatıramayan kaç acılı aile bulunmaktadır?"



