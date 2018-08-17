Marmara Depremi'nin 19. yılı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ülkemize yaşattığı maddi tahribat bir yana yüreğimizde açtığı yara kapanmamış, kapanmayacaktır." ifadesini kullandı.

Türkkan, yaptığı açıklamada, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin, milletin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini aldığını belirtti.

"19 yıl önce yaşadığımız bu felaket, en yakınımızdan en uzağımıza bir parçamızı alıp götürmüş, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş, on binlerce vatandaşımız yaralanmıştır." ifadelerine yer veren Türkkan, ülke sanayisi ve ekonomisi için büyük önem taşıyan bölgede meydana gelen bu depremin, ekonomik, sosyal ve toplumsal yaşamı derinden etkilediğine işaret etti.

Bu acı olayın, ülkeye yaşattığı maddi tahribat bir yana yüreklerde açtığı yaranın kapanmadığını, kapanmayacağını vurgulayan Türkkan, şunları kaydetti:

"Depremin ardından birtakım önlemler alınmış, bazı düzenlemeler getirilmiş olsa da bunlar yeterli değildir. Aynı acıların bir daha yaşanmaması için başta deprem riski taşıyan bölgeler olmak üzere ülkemizin her yerinde altyapı ve imar politikaları yeniden gözden geçirilmeli, bu konuda yeni düzenlemeler ivedilikle hayata geçirilmeli, denetimler düzenli olarak yapılmalı ve gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır.

Bu düşüncelerle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, Kocaelililere ve milletimize başsağlığı diliyor, aynı acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."

